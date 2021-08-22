Левочкины оказались под санкциями Кремля — ​​что случилось

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Сергей и Юлия Левочкина оказались под санкциями Кремля. Официальная Москва 20 августа ввела санкции против 73 граждан Украины. В списке нашли и нардепов пророссийской политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую возглавляет Виктор Медведчук. Речь идет о Юлии и Сергея Левочкиных.

Их фамилии есть в тексте постановления правительства России, которую опубликовал интернет-портал правовой информации РФ.

В перечень добавили 73 человека, отныне в санкционном списке находится 922 украинца.

Левочкин возглавлял Администрацию президента Украины во время каденциии Виктора Януковича, впоследствии был избран в Раду по списку ОПЗЖ. Его сестра Юлия также член фракции ОПЗЖ в парламенте. Причины, по которым Россия ввела санкции против пророссийских нардепов ВР, неизвестны.

Левочкин был связан с российско-украинским газовым посредником «Росукрэнерго», в частности он в близких отношениях с совладельцем компании олигархом Дмитрием Фирташем.

Семья Левочкина неоднократно фигурировала в махинациях с землей под Киевом: вырубке лесов, изменении целевого назначения зданий, приватизации острова на заповедной территории.

С 2010 по 2013 годы частные самолеты Левочкина и Бойко летали за государственные средства. Ежегодно комания «Нафтогаз Украины» тратила на это 5 млн грн.

СМИ писали, что он вместе с Ринатом Ахметовым переводил деньги Полу Манафорту за информацию о выборах.

Накануне Дня Независимости Украины и учредительного саммита «Крымской платформы» Россия ввела санкции и против министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, секретаря СНБО Алексея Данилова, уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, председателя Счетной палаты Валерия Пацкана, председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.