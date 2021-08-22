Льовочкіни опинилися під санкціями Кремля — що сталося, фото - Антикор

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Сергій та Юлія Льовочкіни опинилися під санкціями Кремля. Офіційна Москва 20 серпня запровадила санкції проти 73 громадян України. У списку відшукали й нардепів із проросійської політичної сили «Опозиційна платформа — За життя», яку очолює Віктор Медведчук. Йдеться про Юлію та Сергія Льовочкіних.

Їхні прізвища є у тексті постанови уряду Росії, яку опублікував інтернет-портал правової інформації РФ.

У перелік додали 73 людини, віднині у санкційному списку перебуває 922 українця.

Льовочкін очолював Адміністрацію президента України за каденціїї Віктора Януковича, згодом обрався у Раду у списку ОПЗЖ. Його сестра Юлія також член фракції ОПЗЖ у парламенті. Причини, з яких Росія ввела санкції проти проросійських нардепів ВР, невідомі.

Льовочкін пов’язаний з російсько-українським газовим посередником «Росукренерго», зокрема він у близьких стосунках із співвласником компанії олігархом Дмитром Фірташем.

Родина Льовочкіна неодноразово фігурувала у махінаціях із землею під Києвом: вирубці лісів, зміні цільового призначення будівель, приватизації острова на заповідній території.

З 2010 по 2013 роки приватні літаки Льовочкіна і Бойка літали за державні кошти. Щороку команія «Нафтогаз України» витрачала на це 5 млн грн.

ЗМІ писали, що він разом із Рінатом Ахметовим переказував гроші Полу Манафорту за інформацію щодо виборів.

Напередодні Дня Незалежності України та установчого саміту «Кримської платформи» Росія запровадила санкції і проти міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, секретаря РНБО Олексія Данілова, уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, голови Рахункової палати Валерія Пацкана, голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

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