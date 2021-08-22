РФ заявила о завершении работ на самом проблемном участке «Северного потока-2»

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Россия завершила укладку труб «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные позиционирования морских судов.

Они свидетельствуют о том, что российское судно Fortuna, отвечающее за прокладку в водах Дании, оставило эту зону со стороны северо-восточной окраины померанской бухты. При этом в компании-проектировщике «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG эту информацию оставили без комментариев.

Именно этот участок магистрали длиной 147 км оказался самым проблемным для россиян. Сначала прохождению трубопровода через территориальные воды Дании помешала власть страны, а уже после начала работ в исключительной экономической зоне их приостановили из-за санкций США.

20 августа президент России Владимир Путин сообщил, что строительство газопровода «Северный поток-2» близится к завершению. Тогда он сообщал о необходимости приложить 15 км труб в море. СМИ и эксперты предполагали, что россияне намерены заявить о завершении проекта 24 августа, в День Независимости Украины.

Сегодня в Киеве канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Владимир Зеленский провели переговоры, в центре которых также был проект «Северный поток-2». Меркель и президент США Джо Байден в июле обсудили вопросы гарантий и компенсаций Украине в случае начала эксплуатации ПП-2.

Источник: Интерфакс