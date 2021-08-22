РФ заявила про завершення робіт на найпроблемнішій ділянці «Північного потоку-2»

https://racurs.ua/ua/n159125-rf-zayavyla-pro-zavershennya-robit-na-nayproblemnishiy-dilyanci-pivnichnogo-potoku-2.html

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Росія завершила укладання труб «Північного потоку-2» у виключній економічній зоні Данії.

Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на дані позиціонування морських суден.

Вони свідчать про те, що російське судно Fortuna, що відповідає за прокладку у ВЕЗ Данії, залишило її з боку північно-східної околиці Померанської бухти. При цьому в компанії-проектувальника «Північного потоку-2» Nord Stream 2 AG цю інформацію залишили без коментарів.

Саме ця ділянка магістралі довжиною 147 км виявився найбільш проблемною для росіян. Спочатку проходженню трубопроводу через територіальні води Данії перешкодила влада країни, а вже після початку робіт у винятковій економічній зоні їх призупинили через санкції США.

20 серпня президент Росії Володимир Путін повідомив, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» наближається до завершення. Тоді він повідомляв про необхідність докласти 15 км труб у морі. ЗМІ та експерти припускали, що росіяни мають намір заявити про завершення проекту 24 серпня, у День незалежності України.

Сьогодні у Києві канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Володимир Зеленський провели переговори, у центрі яких був також проект «Північний потік-2». Меркель та президент США Джо Байден у липні обговорили питання гарантій та компенсацій України у випадку початку експлуатації ПП-2.

Джерело: Інтерфакс