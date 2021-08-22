Аэропорт Сан-Франциско стал убежищем для 1300 редких змей, фото - Guardian

https://racurs.ua/n159127-aeroport-san-francisko-stal-ubejischem-dlya-1300-redkih-zmey.html

Ракурс

Участок, которым владеет международный аэропорт Сан-Франциско, стал убежищем для крупнейшей популяции калифорнийских подвязочных змей. Недавно специалисты установили, что рядом с аэропортом живет 1300 особей этого редкого подвида.

Как отмечает The Guardian, данная территория отлично подходит для змей, ведь здесь много естественной растительности и прудов с лягушками, а люди и домашние животные сюда не заходят.

Обыкновенная подвязочная змея (Thamnophis sirtalis) относится к числу наиболее распространенных рептилий Северной Америки: ее можно встретить от Канады до Северной Мексики и от Атлантического океана до Тихого (кроме того, это самая фотографируемая змея в мире).

Однако самый яркий подвид этого вида, калифорнийская подвязочная змея (T. s. tetrataenia), обитает лишь около небольших пресных водоемов на полуострове Сан-Франциско, к югу от одноименного города. Из-за роста городов и сельскохозяйственных угодий эта змея исчезла из многих мест, где прежде была обычной. С 1967 года она охраняется государством как исчезающий вид.

Одна из крупных популяций калифорнийских подвязочных змей обитает в очень необычном месте. Редкие рептилии нашли убежище на участке земли площадью около 73 га, который принадлежит международному аэропорту Сан-Франциско и располагается через дорогу от него. Данная территория покрыта естественной травянистой растительностью и многочисленными прудами, где живет излюбленная добыча подвязочных змей — бесхвостые амфибии, в том числе редкие калифорнийские красноногие лягушки (Rana draytonii).

Руководство аэропорта старается сохранить место обитания змей в неприкосновенности, чтобы помочь этому редкому подвиду выжить. И, согласно недавнему исследованию, которое провели Геологическая служба и Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США, это неплохо ему удается. Подсчеты показали, что на охраняемом участке обитает примерно 1300 особей редкого подвида — больше, чем где-либо еще.

Специалисты полагают, что высокая численность калифорнийских подвязочных змей на участке рядом с аэропортом связана с наличием подходящих местообитаний и обилием пищи, а также с тем фактом, что сюда не допускают людей и домашних животных, которые могли бы навредить рептилиям.

Пока неясно, как жизнь в изоляции от других популяций подвида скажется на генофонде змей в долгосрочной перспективе. Кроме того, опасность для них представляют климатические изменения, из-за которых Калифорния в последние десятилетия регулярно переживает катастрофические засухи. Около аэропорта достаточно влажно, но на некоторых других участках, где живут калифорнийские подвязочные змеи, сейчас так сухо, что лягушек здесь осталось совсем немного. Это сильно осложняет жизнь змеям.

Источник: Guardian