Аеропорт Сан-Франциско став притулком для 1300 рідкісних змій

https://racurs.ua/ua/n159127-aeroport-san-francysko-stav-prytulkom-dlya-1300-ridkisnyh-zmiy.html

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Ділянка, якою володіє міжнародний аеропорт Сан-Франциско, став притулком для найбільшої популяції каліфорнійських підв’язкових змій. Нещодавно фахівці встановили, що поруч з аеропортом живе 1300 особин цього рідкісного підвиду.

Як зазначає The Guardian, ця територія відмінно підходить для змій, адже тут багато природної рослинності і ставків з жабами, а люди і домашні тварини сюди не заходять.

Звичайна підв’язкова змія (Thamnophis sirtalis) відноситься до числа найбільш поширених рептилій Північної Америки: її можна зустріти від Канади до Північної Мексики і від Атлантичного океану до Тихого (крім того, це найбільш зображувана змія в світі).

Однак найяскравіший підвид цього виду, каліфорнійська підв’язкова змія (T. s. Tetrataenia), мешкає лише поблизу невеликих прісних водойм на півострові Сан-Франциско, на південь від однойменного міста. Через зростання міст і сільськогосподарських угідь ця змія зникла з багатьох місць, де колись була звичайною. З 1967 року вона охороняється державою як зникаючий вид.

Одна з великих популяцій каліфорнійських підв’язувальний змій живе у дуже незвичайному місці. Рідкісні рептилії знайшли притулок на ділянці землі площею близько 73 га, який належить міжнародному аеропорту Сан-Франциско і розташовується через дорогу від нього. Ця територія покрита природною трав’янистою рослинністю і численними ставками, де живе улюблена здобич підв’язкових змій — безхвості амфібії, в тому числі рідкісні каліфорнійські червононогі жаби (Rana draytonii).

Керівництво аеропорту намагається зберегти місце проживання змій в недоторканності, щоб допомогти цьому рідкісному підвиду вижити. І, згідно з недавнім дослідженням, яке провели Геологічна служба та Служба охорони рибних ресурсів і диких тварин США, це непогано вдається. Підрахунки показали, що на об'єкті, що охороняється, мешкає приблизно 1300 особин рідкісного підвиду — більше, ніж де-небудь ще.

Фахівці вважають, що висока чисельність каліфорнійських підв’язкових змій на ділянці поруч з аеропортом пов’язана з наявністю відповідних місць існування і великою кількістю їжі, а також з тим фактом, що сюди не допускають людей і домашніх тварин, які могли б зашкодити рептиліям.

Поки неясно, як життя в ізоляції від інших популяцій підвиду позначиться на генофонді змій в довгостроковій перспективі. Крім того, небезпеку для них представляють кліматичні зміни, через які Каліфорнія в останні десятиліття регулярно переживає катастрофічні засухи. Поблизу аеропорту досить волого, але на деяких інших ділянках, де живуть каліфорнійські підв’язкові змії, зараз так сухо, що жаб тут залишилося зовсім небагато. Це сильно ускладнює життя зміям.

Джерело: Guardian