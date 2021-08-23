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https://racurs.ua/n159157-rada-prizvala-es-i-nato-sotrudnichat-v-ramkah-krymskoy-platformy.html

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Внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоялось в понедельник, 23 августа.

Народные депутаты приняли постановление № 5775 об обращении Верховной Рады к международным партнерам. Документ касается по усилению международного сотрудничества в рамках саммита «Крымская платформа». Постановление поддержали 283 народных депутата. Три парламентария не голосовали. Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента.

ВРУ обратилась к ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках «Крымской платформы» для противодействия агрессии Российской Федерации.

Напомним, 23 августа на саммите «Крымской платформы» все участники одобрили совместную декларацию. Документ содержит обязательство рассмотреть введение дополнительных санкций в отношении РФ в случае дальнейшей агрессии. Также впервые Россию на международном уровне признали государством-оккупантом.