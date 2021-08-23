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https://racurs.ua/ua/n159157-rada-zaklykala-ies-ta-nato-spivpracuvaty-v-ramkah-krymskoyi-platformy.html

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Позачергове засідання Верховної Ради України відбулося у понеділок, 23 серпня.

Народні депутати ухвалили постанову № 5775 про звернення Верховної Ради до міжнародних партнерів. Документ стосується щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках саміту «Кримська платформа». Постанову підтримали 283 народних депутатів. Троє парламентарів не голосували. Про це повідомила прес-служба українського парламенту.

ВРУ звернулася до ООН, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках «Кримської платформи» для протидії агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, 23 серпня на саміті «Кримської платформи» всі учасники схвалили спільну декларацію. Документ містить зобов’язання розглянути запровадження додаткових санкцій відносно РФ у разі подальшої агресії. Також вперше Росію на міжнародному рівні визнали державою-окупантом.