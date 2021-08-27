Наши люди – Лукашенко сделал новое заявление касательно украинцев в духе Кремля

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что не хочет разрывать экономические связи с Украиной.

По его словам, Беларусь прилагает все усилия для поддержания диалога с нашей страной несмотря на позицию украинской власти. Об этом белорусский диктатор сказал во время открытия Петриковского горно-обогатительного комплекса «Беларуськалий», против которого США ввели санкции.

Также Лукашенко назвал Украину «житницей Советского Союза» и отметил, что она нуждается в калийных удобрениях.

Украинцы — это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш президент, — заявил самопровозглашенный президент.



В пресс-службе Лукашенко сообщили, что на открытии Петриковского комплекса присутствовал депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, который снимает фильм о Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в «подготовке боевиков, которых затем перебрасывают в Беларусь». Также диктатор отметил, что вместе с Путиным «мог бы поставить Украину на колени».