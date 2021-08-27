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Ракурс
Фото: president.gov.by

Наші люди — Лукашенко зробив нову заяву щодо українців в дусі Кремля

27 сер 2021, 18:27
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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, заявив, що не хоче розривати економічні зв’язки з Україною.

За його словами, Білорусь докладає всіх зусиль для підтримки діалогу з нашою країною попри позицію української влади. Про це білоруський диктатор сказав під час відкриття Петриківського гірничо-збагачувального комплексу «Білоруськалій», проти якого США ввели санкції.

Також Лукашенко назвав Україну «житницею Радянського Союзу» і зазначив, що вона потребує калійних добрив.

Українці — це наші люди. Ми в будь-яких ситуаціях будемо ставитися по-людськи до цих людей, як би себе там не позиціонував ваш президент, — заявив самопроголошений президент.


У прес-службі Лукашенка повідомили, що на відкритті Петриківського комплексу був присутній депутат Верховної Ради Євген Шевченко, який знімає фільм про Білорусь.

Нагадаємо, раніше Лукашенко звинуватив президента України Володимира Зеленського в «підготовці бойовиків, яких потім перекидають до Білорусі». Також диктатор зазначив, що разом з Путіним «міг би поставити Україну на коліна».

Джерело: Ракурс


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