Масштабный пожар уничтожил 18-этажный дом в Италии

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Ракурс

Пожар в Италии почти уничтожил 18-этажный жилой дом на южной окраине Милана, в котором проживало около 70 семей. Огонь не могут погасить с вечера 29 августа.

Информации о погибших не поступало, несколько человек пострадали, надышавшись дымом. Также существует риск обрушения здания, сообщает издание Corriere della Sera.

По предварительным данным, пожар возник в одной из квартир на 15 этаже. Мальчик, который живет по соседству, заметил огонь и поднял тревогу.

Жители дома начали быстро покидать свои квартиры, к моменту приезда пожарных огонь уже охватил фасад здания.

В здании вышла из строя система пожаротушения, а пожарные лестницы достигают лишь 10 этажа. Спасатели по одной проверяли квартиры, чтобы убедиться, что в них не осталось людей.

Напомним, в США масштабный пожар «Дикси» на севере Калифорнии стала вторым по величине в истории штата. Огонь уничтожил город Гринвилл — сгорело около 400 зданий.