Масштабна пожежа знищила 18-поверховий будинок в Італії (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n159378-masshtabna-pojeja-znyschyla-18-poverhovyy-budynok-v-italiyi-video.htmlРакурс
Пожежа в Італії майже знищила 18-поверховий житловий будинок на південній околиці Мілана, в якому проживало близько 70 сімей. Вогонь не можуть погасити з вечора 29 серпня.
Інформації про загиблих не надходило, кілька людей постраждали, надихавшись димом. Також існує ризик обвалення будівлі, повідомляє видання Corriere della Sera.
За попередніми даними, пожежа виникла в одній з квартир на 15 поверсі. Хлопчик, який живе по сусідству, помітив вогонь і підняв тривогу.
Мешканці будинку почали швидко залишати свої квартири, до моменту приїзду пожежників вогонь вже охопив фасад будівлі.
�#Milano, proseguono le complesse verifiche dei #vigilidelfuoco all’interno del grattacielo #TorredeiMoro. Coinvolte nell'#incendio anche una ventina di autovetture parcheggiate nell’area sottostante [#29agosto 20:45] pic.twitter.com/VLQBrMQtrJ— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 29, 2021
У будівлі вийшла з ладу система пожежогасіння, а пожежні драбини досягають лише 10 поверху. Рятувальники по одній перевіряли квартири, щоб переконатися, що в них не залишилося людей.
Нагадаємо, в США масштабна пожежа «Діксі» на півночі Каліфорнії стала другою за величиною в історії штату. Вогонь знищив місто Грінвілл — згоріло близько 400 будівель.
Джерело: Corriere della Sera