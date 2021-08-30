Масштабна пожежа знищила 18-поверховий будинок в Італії

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Пожежа в Італії майже знищила 18-поверховий житловий будинок на південній околиці Мілана, в якому проживало близько 70 сімей. Вогонь не можуть погасити з вечора 29 серпня.

Інформації про загиблих не надходило, кілька людей постраждали, надихавшись димом. Також існує ризик обвалення будівлі, повідомляє видання Corriere della Sera.

За попередніми даними, пожежа виникла в одній з квартир на 15 поверсі. Хлопчик, який живе по сусідству, помітив вогонь і підняв тривогу.

Мешканці будинку почали швидко залишати свої квартири, до моменту приїзду пожежників вогонь вже охопив фасад будівлі.

У будівлі вийшла з ладу система пожежогасіння, а пожежні драбини досягають лише 10 поверху. Рятувальники по одній перевіряли квартири, щоб переконатися, що в них не залишилося людей.

Нагадаємо, в США масштабна пожежа «Діксі» на півночі Каліфорнії стала другою за величиною в історії штату. Вогонь знищив місто Грінвілл — згоріло близько 400 будівель.

Джерело: Corriere della Sera