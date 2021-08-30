В правительство взяли на работу осужденную к пожизненному заключению

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Министерство юстиции Украины приняло на работу женщину, которая отбывает пожизненное заключение.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава ведомства Денис Малюська.

Пожизненную я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны, — написал министр.

Он добавил, что «работать надо всем трудоспособным», а «на шее у государства сидеть крайне нежелательно».

По мнению Малюськи, в ситуации с пожизненным это не просто заработок, но и ресоциализация, на которую тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков.

Минюст будет делать из преступников нормальных и безопасных граждан, — пояснил министр, который подытожил в соцсетях вторую годовщину своего пребывания во главе ведомства.

О готовности брать на работу осужденных к пожизненному заключению Малюська говорил в апреле 2020 года. Он тогда отмечал, что «огромное количество „пожизненных“ — крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди».

Министр тогда отметил, что с осужденными пожизненно в Украине не проводят необходимой работы, отсутствует механизм допуска к ним психологов и специалистов, которые бы оценивали возможность их помиловании.