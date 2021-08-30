В правительство взяли на работу осужденную к пожизненному заключению

В правительство взяли на работу осужденную к пожизненному заключениюhttps://racurs.ua/n159379-v-pravitelstvo-vzyali-na-rabotu-osujdennuu-k-pojiznennomu-zaklucheniu.htmlРакурс
Министерство юстиции Украины приняло на работу женщину, которая отбывает пожизненное заключение.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава ведомства Денис Малюська.
Пожизненную я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны, — написал министр.
Он добавил, что «работать надо всем трудоспособным», а «на шее у государства сидеть крайне нежелательно».
По мнению Малюськи, в ситуации с пожизненным это не просто заработок, но и ресоциализация, на которую тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков.
Минюст будет делать из преступников нормальных и безопасных граждан, — пояснил министр, который подытожил в соцсетях вторую годовщину своего пребывания во главе ведомства.
О готовности брать на работу осужденных к пожизненному заключению Малюська говорил в апреле 2020 года. Он тогда отмечал, что «огромное количество „пожизненных“ — крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди».
Министр тогда отметил, что с осужденными пожизненно в Украине не проводят необходимой работы, отсутствует механизм допуска к ним психологов и специалистов, которые бы оценивали возможность их помиловании.
Классический пример —то когда человек 19−20 лет вернулась из армии, молодо-зелено… Кто-то в банде [находился], кого-то убили из группы таких же. Это было в 1989—1990−1991 году. Сейчас 2020-й. Они сидят десятки лет. Это люди, которым сейчас уже 40−50 лет. Они даже особо не помнят ту свою жизнь. Я таких готов брать на работу, — заявлял Малюська в апреле.