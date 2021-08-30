В уряд взяли на роботу засуджену до довічного ув'язнення

https://racurs.ua/ua/n159379-v-uryad-vzyaly-na-robotu-zasudjenu-do-dovichnogo-uv-yaznennya.html

Ракурс

Міністерство юстиції України взяло на роботу жінку, яка відбуває довічне ув’язнення.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив глава відомства Денис Малюська.

Довічника (точніше довічницю) я на роботу у Мін’юст таки узяв. Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені, — написав міністр.

Він додав, що «працювати треба всім працездатним», а «на шиї у держави сидіти вкрай небажано».

На думку Малюськи, у ситуації з довічниками це не просто заробіток, а й ресоціалізація, задля якої витрачаються мільярди гривень платників податків.

Мін’юст має робити зі злочинців нормальних і безпечних громадян, — пояснив міністр, який підсумував у соцмережах річницю свого перебування на чолі відомства.

Про готовність брати на роботу засуджених до довічного ув’язнення Малюська говорив у квітні 2020 року. Він тоді зазначав, що «величезна кількість „довічників“ — украй стримані, розумні, інтелігентні, начитані люди».

Міністр тоді зазначив, що із засудженими довічно в Україні не проводять необхідної роботи, відсутній механізм допуску до них психологів і фахівців, які б оцінювали можливість їх помилування.