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Ракурс
В уряд взяли на роботу засуджену до довічного ув'язнення

В уряд взяли на роботу засуджену до довічного ув’язнення

30 сер 2021, 10:51
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Міністерство юстиції України взяло на роботу жінку, яка відбуває довічне ув’язнення.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив глава відомства Денис Малюська.

Довічника (точніше довічницю) я на роботу у Мін’юст таки узяв. Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені, — написав міністр.

Він додав, що «працювати треба всім працездатним», а «на шиї у держави сидіти вкрай небажано».

На думку Малюськи, у ситуації з довічниками це не просто заробіток, а й ресоціалізація, задля якої витрачаються мільярди гривень платників податків.

Мін’юст має робити зі злочинців нормальних і безпечних громадян, — пояснив міністр, який підсумував у соцмережах річницю свого перебування на чолі відомства.

Про готовність брати на роботу засуджених до довічного ув’язнення Малюська говорив у квітні 2020 року. Він тоді зазначав, що «величезна кількість „довічників“ — украй стримані, розумні, інтелігентні, начитані люди».

Міністр тоді зазначив, що із засудженими довічно в Україні не проводять необхідної роботи, відсутній механізм допуску до них психологів і фахівців, які б оцінювали можливість їх помилування.


Класичний приклад — це коли людина 19−20 років повернулася з армії, молоде-зелене… У когось в банді [перебувала], когось вбили з групи таких самих. Це було у 1989−1990−1991 році. Зараз 2020-й. Вони сидять десятки років. Це люди, яким зараз вже 40−50 років. Вони навіть особливо не пам’ятають те своє життя. Я таких готовий брати на роботу, — заявляв Малюська у квітні.

Джерело: Ракурс


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