Новый способ взлома банковских карт придумали хакеры

Хакеры. Фото: Istock

https://racurs.ua/n159425-novyy-sposob-vzloma-bankovskih-kart-pridumali-hakery.html

Ракурс

Как взломать банковскую карту и снять с нее деньги — таким вопросом задавались миллионы хакеров по всему миру, поскольку системы безопасности банков неустанно совершенствуются и не дают мошенникам шанса на противозаконный заработок.

Киберпреступники нашли новую брешь в безопасности и научились использовать карты Mastercard без предоставления пин-кода. Соответствующую «дыру» нашли исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Благодаря этой уязвимости злоумышленникам не нужен был пин-код жертвы для совершения дорогих покупок. Хакеры научились применять тип атаки «человек посередине», подразумевающий включение злоумышленника в стандартные операции. В этом сценарии использовались два телефона на системе Android, а также специально разработанное приложение.

Один из смартфонов играл роль PoS-терминала, а другой выполнял функции самой карты. Приложение, в свою очередь, заставляло украденную карту начать транзакцию, получало все связанные с ней данные, а потом передавало их в магазин в измененном виде с отсутствующей строкой об удачной проверке пин-кода. Для продавца вся эта схема выглядела как обычная оплата из мобильного приложения.

Эксперты отмечают, что в прошлом году схожая уязвимость была обнаружена в банковских картах Visa. При этом Mastercard устранил проблему, как только о ней стало известно, а сведений от Visa пока не поступало. О том, скольким мошенникам удалось воспользоваться схемой, ничего не сообщается.

Напомним, ранее мы сообщали, что кибератака на крупнейшую сеть супермаркетов в Швеции — Coop привела к приостановке работы почти 800 магазинов компании. В компании отмечают, что атаке подвергся один из их субподрядчиков, после чего перестали работать кассы в супермаркетах.