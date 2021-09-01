Миллиард гривен для школ выделил Кабмин. Фото: kubnews.ru

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Кабинет министров Украины выделил регионам более 1 млрд грн субвенций.

Правительство одобрило выделение денег местным бюджетам на реализацию программы «Способная школа для лучших результатов». Регионы получат средства на развитие безбарьерного пространства, организацию и обеспечение здорового питания в учебных заведениях. Соответствующее решение было принято 1 сентября на заседании правительства, которое транслировалось в YouTube.

Как отметил премьер-министр Дениса Шмыгаль, также программа предусматривает капитальный ремонт школ и обновление материально-технической базы столовых учебных заведений.

Кроме того, правительство распределило 150 млн грн субвенции в местные бюджеты. Эти средства пойдут на создание учебно-практических центров современного профессионально-технического образования.

Это важный шаг, чтобы сделать центры более современными и конкурентными, а также создать надлежащие условия, чтобы соискатели образования получали профессиональные навыки прямо во время обучения, — подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в Telegram написал, что правительство согласовало более 500 проектов, которые улучшат условия в школах.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 1 сентября пообещал, что в Украине повысят стипендии учащимся профессионального образования, студентам предвысшего и высшего образования. В учреждениях профтехобразования стипендии увеличатся в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение как минимум в 1,5 раза. Последний раз эти выплаты увеличивали в 2017 году.