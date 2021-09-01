Мільярд гривень для шкіл виділив Кабмін. Фото: kubnews.ru

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Кабінет міністрів України виділив регіонам понад 1 млрд грн субвенцій.

Уряд схвалив місцевим бюджетам виділення грошей на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів».Регіони отримають кошти на розвиток безбар'єрного простору, організацію та забезпечення здорового харчування в навчальних закладах. Відповідне рішення було ухвалене 1 вересня на засіданні уряду, яке транслювалося в YouTube.

Як відзначив прем'єр-міністр Дениса Шмигаль, також програма передбачає капітальний ремонт шкіл й оновлення матеріально-технічної бази їдалень навчальних закладів.

Крім того, уряд розподілив 150 млн грн субвенції до місцевих бюджетів. Ці кошти підуть на створення навчально-практичних центрів сучасної професійно-технічної освіти.

Це важливий крок, щоб зробити центри більш сучасними і конкурентними, а також створити належні умови, щоб здобувачі освіти отримували професійні навички прямо під час навчання, — наголосив Шмигаль.

Крім того, народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у Telegram написав, що уряд погодив понад 500 проектів, які покращать умови у школах.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 1 вересня пообіцяв, що в Україні підвищать стипендії учням професійної освіти, студентам передвищої та вищої освіти. У закладах профтехосвіти стипендії збільшаться у 2,5 рази, а студенти вишів отримають підвищення щонайменше у 1,5 рази. Востаннє ці виплати збільшували в 2017 році.