Коронавирус. Фото: коронавирус в регионах

https://racurs.ua/n159531-novaya-volna-koronavirusa-prinesla-tysyachi-bolnyh-v-sutki-infografika.html

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Коронавирус в Украине снова набирает обороты, несмотря на активную кампанию по вакцинации. За прошедшие сутки, 1 сентября, вирус был обнаружен у 2 тыс. 477 граждан. В больницы попали 787 инфицированных.

Умерли от болезни 44 украинца. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (309 новых больных), Харьковской (224 заражения), Львовской (183 инфицирования), Черновицкой (148 случаев инфекции), Одесской (139 заболевших) областях.

Прививку от коронавируса за минувшие сутки получили 119 тыс. 22 человека. Одну дозу получили 38 тыс. 353 человека, полностью иммунизированы — 80 тыс. 669 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус будет распространяться в Украине постепенно, но количество новых случаев в середине сентября ежедневно будет фиксироваться на уровне более 2 тыс. В Национальной академии наук Украины сообщили, что в первые семь дней месяца ожидается в среднем до 1 тыс. 742 случаев ежедневно, а на второй неделе — до 2,3 тыс. новых инфицированных.

В НАН констатируют, что пока темпы распространения коронавируса подобны аналогичному периоду 2020 года. Рост количества больных составляет примерно 22% еженедельно.