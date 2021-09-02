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Ракурс
Коронавирус. Фото: коронавирус в регионах

Новая волна коронавируса принесла тысячи больных в сутки (ИНФОГРАФИКА)

2 сен 2021, 08:49
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Коронавирус в Украине снова набирает обороты, несмотря на активную кампанию по вакцинации. За прошедшие сутки, 1 сентября, вирус был обнаружен у 2 тыс. 477 граждан. В больницы попали 787 инфицированных.

Умерли от болезни 44 украинца. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (309 новых больных), Харьковской (224 заражения), Львовской (183 инфицирования), Черновицкой (148 случаев инфекции), Одесской (139 заболевших) областях.

Коронавирус в Украине. Инфографика: МинздравПрививку от коронавируса за минувшие сутки получили 119 тыс. 22 человека. Одну дозу получили 38 тыс. 353 человека, полностью иммунизированы — 80 тыс. 669 человек.


Вакцинация от коронавируса. Инфографика: МинздравНапомним, ранее мы сообщали, что коронавирус будет распространяться в Украине постепенно, но количество новых случаев в середине сентября ежедневно будет фиксироваться на уровне более 2 тыс. В Национальной академии наук Украины сообщили, что в первые семь дней месяца ожидается в среднем до 1 тыс. 742 случаев ежедневно, а на второй неделе — до 2,3 тыс. новых инфицированных.

В НАН констатируют, что пока темпы распространения коронавируса подобны аналогичному периоду 2020 года. Рост количества больных составляет примерно 22% еженедельно.

Источник: Ракурс


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