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Ракурс
Коронавірус. Фото: коронавірус в регіонах

Нова хвиля коронавірусу принесла тисячі хворих за добу (ІНФОГРАФІКА)

2 вер 2021, 08:49
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Коронавірус в Україні знову набирає обертів, попри активну вакцинальну кампанію. За минулу добу, 1 вересня, вірус виявили у 2 тис. 477 громадян. До лікарень потрапили 787 інфікованих.

Померли від хвороби 44 українці. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (309 нових хворих), Харківській (224 зараження), Львівській (183 інфікування), Чернівецькій (148 випадків інфекції), Одеській (139 захворілих) областях.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 119 тис. 22 людини. Одну дозу отримали 38 тис. 353 людини, повністю імунізовані — 80 тис. 669 людей.

Вакцинація від коронавірусу. Інфографіка: МОЗ


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус поширюватиметься Україною у вересні поступово, але кількість нових випадків у середині місяця щодня фіксуватиметься на рівні понад 2 тис. У Національній академії наук України повідомили, що у перші сім днів місяця очікується в середньому до 1 тис. 742 випадків щодня, а на другому тижні — до 2,3 тис. нових інфікованих.

В НАН констатують, що поки темпи поширення коронавірусу подібні до аналогічного періоду 2020 року. Зростання кількості хворих становить приблизно 22% щотижня.

Джерело: Ракурс


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