Коронавірус. Фото: коронавірус в регіонах

https://racurs.ua/ua/n159531-nova-hvylya-koronavirusu-prynesla-tysyachi-hvoryh-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні знову набирає обертів, попри активну вакцинальну кампанію. За минулу добу, 1 вересня, вірус виявили у 2 тис. 477 громадян. До лікарень потрапили 787 інфікованих.

Померли від хвороби 44 українці. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (309 нових хворих), Харківській (224 зараження), Львівській (183 інфікування), Чернівецькій (148 випадків інфекції), Одеській (139 захворілих) областях.

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 119 тис. 22 людини. Одну дозу отримали 38 тис. 353 людини, повністю імунізовані — 80 тис. 669 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус поширюватиметься Україною у вересні поступово, але кількість нових випадків у середині місяця щодня фіксуватиметься на рівні понад 2 тис. У Національній академії наук України повідомили, що у перші сім днів місяця очікується в середньому до 1 тис. 742 випадків щодня, а на другому тижні — до 2,3 тис. нових інфікованих.

В НАН констатують, що поки темпи поширення коронавірусу подібні до аналогічного періоду 2020 року. Зростання кількості хворих становить приблизно 22% щотижня.