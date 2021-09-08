Как «Дельта» стал доминирующим штаммом COVID-19, рассказали ученые

Дельта. Фото: istock

https://racurs.ua/n159840-kak-delta-stal-dominiruuschim-shtammom-covid-19-rasskazali-uchenye.html

Ракурс

Штамм «Дельта» стал доминирующим видом коронавируса в мире — сегодня на него приходится около 90% новых случаев.

Новое исследование показало, что этот вариант коронавируса смог достичь таких «успехов» за счет сочетания устойчивости к иммунным антителам и более эффективной способности заражать клетки. Об этом сообщает Nature.

В первой части исследования биологи изучили, насколько эффективно «Дельта» избегает уже существующих иммунных антител, генерируемых вакцинацией. Во время экспериментов они обнаружили, что «Дельта» в шесть раз менее чувствителен к иммунным антителам от людей, которые выздоровели после заражения COVID-19, и в восемь раз менее чувствителен к антителам, индуцированным вакциной.

Во второй части исследователи установили, почему «Дельта» более эффективно заражает и размножается в клетках-хозяевах. Здесь исследователи создали модель дыхательных путей из клеток человека. Наблюдение за вирусом выявило повышенную способность «Дельты» проникать в клетки по сравнению с другими штаммами. Ученые предполагают, что эта способность связана с большим объемом расщепленных S-белков, циркулирующих в среде.

Синтетическая версия «Дельты», известная как псевдотипированный вирус, была создана для имитации нескольких ключевых мутаций. Ее исследование подтвердило, что увеличенное количество расщепленных S-белков на поверхности вируса помогает дельта-варианту более эффективно проникать в клетки-хозяева.

Напомним, ранее мы сообщали, что введение третьей дозы вакцины от коронавируса CoronaVac значительно повышает эффективность этого препарата против штамма «Дельта», который становится доминирующим в мире.

Источник: Nature