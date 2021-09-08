Як «Дельта» став домінантним штамом COVID-19, розповіли вчені

Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n159840-yak-delta-stav-dominantnym-shtamom-covid-19-rozpovily-vcheni.html

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Штам «Дельта» став домінантним різновидом коронавірусу у світі — сьогодні на нього припадає близько 90% нових випадків.

Нове дослідження показало, що цей варіант коронавірусу зміг досягти таких «успіхів» шляхом поєднання стійкості до імунних антитіл і ефективної здатності заражати клітини. Про це повідомляє Nature.

У першій частині дослідження біологи вивчили, наскільки ефективно «Дельта» уникає вже наявних імунних антитіл, що генеруються вакцинацією. Під час експериментів вони виявили, що «Дельта» в шість разів менш чутливий до імунних антитіл від людей, які одужали після зараження COVID-19, і у вісім разів менш чутливий до антитіл, індукованих вакциною.

У другій частині дослідники встановили, чому «Дельта» більш ефективно заражає і розмножується в клітинах-господарях. Тут дослідники створили модель дихальних шляхів з клітин людини. Спостереження за вірусом виявило підвищену здатність «Дельти» проникати в клітини в порівнянні з іншими штамами. Вчені припускають, що ця здатність пов’язана з великим обсягом розщеплених S-білків, що циркулюють в середовищі.

Синтетична версія «Дельти», відома як псевдотипованний вірус, була створена для імітації декількох ключових мутацій. Її дослідження підтвердило, що збільшена кількість розщеплених S-білків на поверхні вірусу допомагає дельта-варіанту більш ефективно проникати в клітини-господарів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що введення третьої дози вакцини від коронавірусу CoronaVac значно підвищує ефективність цього препарату проти штаму «Дельта», який стає домінантним у світі.

Джерело: Nature