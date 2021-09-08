В окупованому Криму викрали свідка у справі Джемілєва

В окупованому Криму викрали колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу Сімферопольського району Ельдара Менсеїтова.

Інцидент стався 7 вересня в Сімферополі після слідчих заходів, повідомили в «Кримській солідарності».

Вчора о 20.30 я, повертаючись, помітила біля свого будинку дві машини. Син і мама сказали, що стоять вони давно. Коли я спробувала подивитися номери, вони завелися та заїхали за кут, за бетонну огорожу. Зараз мені стало відомо, що близько 24-ї години дві легкові машини та Газель приїхали за адресою Карасу 6, в Молодіжне. Ні він, ні члени його сім’ї на дзвінки не відповідають, — повідомило джерело.