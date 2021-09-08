В окупованому Криму викрали свідка у справі Джемілєва

В окупованому Криму викрали свідка у справі Джемілєваhttps://racurs.ua/ua/n159839-v-okupovanomu-krymu-vykraly-svidka-u-spravi-djemilieva.htmlРакурс
В окупованому Криму викрали колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу Сімферопольського району Ельдара Менсеїтова.
Інцидент стався 7 вересня в Сімферополі після слідчих заходів, повідомили в «Кримській солідарності».
Вчора о 20.30 я, повертаючись, помітила біля свого будинку дві машини. Син і мама сказали, що стоять вони давно. Коли я спробувала подивитися номери, вони завелися та заїхали за кут, за бетонну огорожу. Зараз мені стало відомо, що близько 24-ї години дві легкові машини та Газель приїхали за адресою Карасу 6, в Молодіжне. Ні він, ні члени його сім’ї на дзвінки не відповідають, — повідомило джерело.
18 червня Ельдар Менсеїтов давав у Вірменському міському суді свідчення як свідок захисту у справі Мустафи Джемілєва, якого судять в Криму заочно.
За попередньою інформацією, слідчі дії проводили співробітники ФСБ і пов’язували затримання Менсеїтова з підривом газопроводу в Перевальному.
Нагадаємо, арешти кримських татар засудив Європейський Союз, закликавши Росію негайно звільнити всіх незаконно затриманих людей.