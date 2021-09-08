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Ракурс
В окупованому Криму викрали свідка у справі Джемілєва. Фото: Укрінформ

В окупованому Криму викрали свідка у справі Джемілєва

8 вер 2021, 12:58
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В окупованому Криму викрали колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу Сімферопольського району Ельдара Менсеїтова.

Інцидент стався 7 вересня в Сімферополі після слідчих заходів, повідомили в «Кримській солідарності».

Вчора о 20.30 я, повертаючись, помітила біля свого будинку дві машини. Син і мама сказали, що стоять вони давно. Коли я спробувала подивитися номери, вони завелися та заїхали за кут, за бетонну огорожу. Зараз мені стало відомо, що близько 24-ї години дві легкові машини та Газель приїхали за адресою Карасу 6, в Молодіжне. Ні він, ні члени його сім’ї на дзвінки не відповідають, — повідомило джерело.

18 червня Ельдар Менсеїтов давав у Вірменському міському суді свідчення як свідок захисту у справі Мустафи Джемілєва, якого судять в Криму заочно.


За попередньою інформацією, слідчі дії проводили співробітники ФСБ і пов’язували затримання Менсеїтова з підривом газопроводу в Перевальному.

Нагадаємо, арешти кримських татар засудив Європейський Союз, закликавши Росію негайно звільнити всіх незаконно затриманих людей.

Джерело: Ракурс


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