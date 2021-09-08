В оккупированном Крыму похитили свидетеля по делу Джемилева

В оккупированном Крыму похитили бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району Эльдара Менсеитова.

Инцидент произошел 7 сентября в Симферополе после следственных мероприятий, сообщили в «Крымской солидарности».

Вчера в 20.30 я, возвращаясь, заметила возле своего дома две машины. Сын и мама сказали, что стоят они давно. Когда я попыталась посмотреть номера, они завелись и заехали за угол, за бетонный забор. Сейчас мне стало известно, что около 24-х часов две легковые машины и Газель приехали по адресу Карасу 6, в Молодежное. Ни он, ни члены его семьи на звонки не отвечают, — сообщил источник.