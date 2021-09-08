В оккупированном Крыму похитили свидетеля по делу Джемилева

В оккупированном Крыму похитили свидетеля по делу Джемилеваhttps://racurs.ua/n159839-v-okkupirovannom-krymu-pohitili-svidetelya-po-delu-djemileva.htmlРакурс
В оккупированном Крыму похитили бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району Эльдара Менсеитова.
Инцидент произошел 7 сентября в Симферополе после следственных мероприятий, сообщили в «Крымской солидарности».
Вчера в 20.30 я, возвращаясь, заметила возле своего дома две машины. Сын и мама сказали, что стоят они давно. Когда я попыталась посмотреть номера, они завелись и заехали за угол, за бетонный забор. Сейчас мне стало известно, что около 24-х часов две легковые машины и Газель приехали по адресу Карасу 6, в Молодежное. Ни он, ни члены его семьи на звонки не отвечают, — сообщил источник.
18 июня Эльдар Менсеитов давал в Армянском городском суде показания в качестве свидетеля защиты по делу Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно.
По предварительной информации, следственные действия проводили сотрудники ФСБ и связывали задержание Менсеитова с подрывом газопровода в Перевальном.
Напомним, аресты крымских татар осудил Европейский Союз, призвав Россию немедленно освободить всех незаконно задержанных людей.