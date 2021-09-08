Нардепы заставили «рассекретить» размер зарплат в госкомпаниях

Верховная рада. Фото: DW

https://racurs.ua/n159848-nardepy-zastavili-rassekretit-razmer-zarplat-v-goskompaniyah.html

Ракурс

Верховная Рада приняла закон по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях № 3952.

Теперь менеджеры госкомпаний должны отчитываться о том, какую зарплату они получают. Об этом стало известно из заседания ВР.

Наличие объективной информации о размере вознаграждения за работу руководства государственных компаний должно способствовать прозрачности и эффективному расходованию публичных средств.

В частности, речь идет о компаниях, в уставном капитале которых более 50% акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине. К таким госкомпаниям, в частности, принадлежат «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Укрэксимбанк», НАК «Нафтогаз Украины».

Закон делает публичной информацию о получении прибыли лица, постоянно или временно занимающего должность члена исполнительного органа или входящего в состав наблюдательного совета компании или предприятия, в уставном капитале которого более 50% акций прямо или косвенно принадлежат государству или территориальной общине.

Закон обяжет госкомпании ежемесячно обнародовать соответствующую информацию на своих сайтах.