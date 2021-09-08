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Ракурс
Верховная рада. Фото: DW

Нардепы заставили «рассекретить» размер зарплат в госкомпаниях

8 сен 2021, 14:13
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Верховная Рада приняла закон по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях № 3952.

Теперь менеджеры госкомпаний должны отчитываться о том, какую зарплату они получают. Об этом стало известно из заседания ВР.

Наличие объективной информации о размере вознаграждения за работу руководства государственных компаний должно способствовать прозрачности и эффективному расходованию публичных средств.

В частности, речь идет о компаниях, в уставном капитале которых более 50% акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине. К таким госкомпаниям, в частности, принадлежат «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Укрэксимбанк», НАК «Нафтогаз Украины».


Закон делает публичной информацию о получении прибыли лица, постоянно или временно занимающего должность члена исполнительного органа или входящего в состав наблюдательного совета компании или предприятия, в уставном капитале которого более 50% акций прямо или косвенно принадлежат государству или территориальной общине.

Закон обяжет госкомпании ежемесячно обнародовать соответствующую информацию на своих сайтах.

Источник: Ракурс


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