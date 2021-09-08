Нардепи змусили «розсекретити» розмір зарплат у держкомпаніях

Верховна Рада. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n159848-nardepy-zmusyly-rozsekretyty-rozmir-zarplat-u-derjkompaniyah.html

Ракурс

Верховна Рада ухвалила закон щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях № 3952.

Відтепер менеджери держкомпаній мають звітувати про те, яку зарплатню вони отримують. Про це стало відомо з засідання ВР.

Наявність об'єктивної інформації про розмір винагороди за роботу керівництва державних компаній має сприяти прозорості та ефективному витрачанню публічних коштів.

Зокрема, йдеться про компанії, у статутному капіталі яких понад 50% акцій (часток, паїв) прямо або опосередковано належать державі та/або територіальній громаді. До таких держкомпаній, зокрема, належать «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Укрексімбанк», НАК «Нафтогаз України».

Закон робить публічною інформацію про отримання прибутку особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу або входить до складу наглядової ради компанії чи підприємства, в статутному капіталі якого понад 50% акцій прямо або опосередковано належать державі або територіальній громаді.

Закон зобов’яже держкомпанії щомісяця оприлюднювати відповідну інформацію на своїх сайтах.