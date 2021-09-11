Дмитрий Кулеба призвал ЕС не держать Украину на крючке реформ. Фото: gazeta.ru

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Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, призвал Европейский Союз не держать Украину на крючке реформ.

Дипломат подчеркнул, что не выступает против проведения реформ в стране. Он уверен, что пришло время признать, что присоединение к ЕС связано не только с реформами. Западные страны используют тему проблем с реформами в Украине, чтобы не признавать своей неготовности говорить о ее членстве. Соответствующее заявление он сделал 11 сентября на форуме YES-Brainstorming в Киеве.

Политическое решение государств-членов ЕС принять другое государство к своим членам опирается не только на реформы. Не надо держать Украину на крючке реформ. Я за реформы. Но я немного устал от того, что слышу, как другие государства говорят нам р необходимости проведения реформ, не говоря правды: они не хотят нас принимать в ЕС не потому, что мы не готовы, они сами не готовы, — заявил он.



Глава МИД отметил, что нынешние отношения между Украиной и Евросоюзом можно охарактеризовать как «стратегическую неопределенность». Кулеба отметил, когда Киев спрашивает, что еще сделать ради членства в ЕС, то в Брюсселе лишь отвечают «работайте дальше».

Напомним, в июле во время визита в Литву президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проводит реформы быстрее и в большем объеме, чем любая страна Европы. Глава государства тогда подчеркнул, что основные реформистские законопроекты уже рассмотрены парламентом или проходят рассмотрение.