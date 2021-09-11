Дмитро Кулеба закликав ЄС не тримати Україну на гачку реформ. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n160009-ne-trymayte-ukrayinu-na-gachku-reform-kuleba-rozkrytykuvav-ievrosouz.html

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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, закликав Європейський Союз не тримати Україну на гачку реформ.

Дипломат наголосив, що не виступає проти проведення реформ в країні. Він упевнений, що настав час визнати, що приєднання до ЄС пов’язане не лише з реформами. Західні країни використовують тему проблем із реформами в Україні, щоб не визнавати своєї неготовності говорити про її членство. Відповідну заяву він зробив 11 вересня на форумі YES-Brainstorming у Києві.

Політичне рішення держав-членів ЄС прийняти іншу державу до своїх членів спирається не лише на реформи. Не треба тримати Україну на гачку реформ. Я за реформи. Але я трохи стомився від того, що чую, як інші держави наголошують нам на необхідність проведення реформ, не говорячи правди: вони не хочуть нас приймати в ЄС не тому, що ми не готові, вони самі не готові, — заявив він.



Очільник МЗС зазначив, що нинішні відносини між Україною та Євросоюзом можна охарактеризувати як «стратегічну невизначеність». Кулеба наголосив, коли Київ запитує, що ще зробити заради членства в ЄС, то в Брюсселі лише відповідають «працюйте далі».

Нагадаємо, у липні під час візиту до Литви президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна сьогодні проводить реформи швидше і в більшому обсязі, ніж будь-яка країна Європи. Глава держави тоді наголосив, що основні реформістські законопроекти вже розглянуті парламентом або проходять розгляд.