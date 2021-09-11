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Ракурс
Министр юстиции Денис Малюська. Фото:

Возможность конфискации имущества олигархов оценили в Минюсте

11 сен 2021, 17:10
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Закон об олигархах не предусматривает конфискацию у них имущества. Кроме того, введение этого закона в действие не означает, что кто-то из олигархов попадет за решетку.

Документ предусматривает, что олигархи не смогут участвовать в приватизации определенных объектов и будут обязаны подавать декларации, включая имущество в офшорных компаниях. Кроме того, политики должны будут декларировать все свои встречи с олигархами. Об этом 11 сентября заявил министр юстиции Денис Малюська на форуме YES-Brainstorming в Киеве.

По его словам, после утверждения критериев включения лиц в список олигархов, они будут иметь шесть месяцев, чтобы избежать попадания в соответствующий реестр. Это можно сделать, если прекратить финансировать политические партии или средства массовой информации. После этого олигарх «превратится» в обычного бизнесмена.


Мы рассчитываем, что олигархи воспользуются такой возможностью и станут просто честными бизнесменами, — отметил министр.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требовала отправить в Венецианскую комиссию украинский проект закона об олигархах, поскольку документ не соответствует Конституции Украины. Заявления о направлении законопроекта в венецианку подписали фракции «Оппозиционный блок — За жизнь», «Голос», «Батькивщина» и «Европейская солидарность».

Источник: Ракурс


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