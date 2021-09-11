Можливість конфіскації майна олігархів оцінили в Мін’юсті

Міністр юстиції Денис Малюська. Фото:

https://racurs.ua/ua/n160010-mojlyvist-konfiskaciyi-mayna-oligarhiv-ocinyly-v-min-usti.html

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Закон про олігархів не передбачає конфіскацію у них майна. Крім того, введення цього закону в дію не означає, що хтось з олігархів потрапить за ґрати.

Документ передбачає, що олігархи не зможуть брати участь у приватизації певних об'єктів та будуть зобов’язані подавати декларації, включаючи майно в офшорних компаніях. Крім того, політики повинні будуть декларувати всі свої зустрічі з олігархами. Про це 11 вересня заявив міністр юстиції Денис Малюська на форумі YES-Brainstorming у Києві.

За його словами, після затвердження критеріїв включення осіб до списку олігархів, вони матимуть шість місяців, аби уникнути потрапляння до відповідного реєстру. Це можна зробити, якщо припинити фінансувати політичні партії або засоби масової інформації. Після цього олігарх «перетвориться» у звичайного бізнесмена.

Ми розраховуємо, що олігархи скористаються такою нагодою і стануть просто чесними бізнесменами, — наголосив міністр.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагала відправити до Венеціанської комісії український проект закону про олігархів, оскільки документ не відповідає Конституції України. Заяви про направлення законопроекту у Венеційку підписали фракції «Опозиційний блок — За життя», «Голос», «Батьківщина» та «Європейська солідарність».