В Украину возвращаются грозы

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Ракурс

Погода в Украине 13 сентября будет с дождями и грозами в ряде западных и центральных регионов, а также в Киеве.

На остальной территории без осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Также в Украине, кроме большинства районов западных областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киеве 13 сентября будет без осадков ночью и с дождем, возможными грозами днем. Столбики термометров ночью опустятся до +12…+14°, днем — поднимутся до +24…+26°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове предусматривает переменную облачность. Ночью без существенных осадков, днем — кратковременный дождь, гроза, град. Ночью и утром ожидается туман. Температура воздуха составит +8…+10° ночью и +21…+23° днем. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7−12 м/с, во время грозы — шквал 15−20 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков, переменная облачность. Термометры ночью покажут +14…+16°, днем — +26…+28°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре также предусматривает переменную облачность и отсутствие осадков. Ночью температура воздуха составит +11…+13°, днем — +25…+27°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове также будет без осадков, переменная облачность. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью +12…+14°, днем — +24…+26°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 13 сентября будет без осадков ночью, днем — дождь, возможны грозы. Ожидается температура воздуха +10…+12° ночью и +24…+26° днем. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 13 сентября будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.