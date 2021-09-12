До України повертаються грози

https://racurs.ua/ua/n160032-grozy-v-nyzci-regioniv-pogoda-v-ukrayini-na-13-veresnya-karta.html

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Погода в Україні 13 вересня буде з дощами та грозами в низці західних та центральних регіонів, а також у Києві.

На решті території без опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Також в Україні, окрім більшості районів західних областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода у Києві 13 вересня буде без опадів вночі та з дощем, можливими грозами вдень. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +12…+14°, вдень — піднімуться до +24…+26°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові передбачає мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вночі та вранці очікується туман. Температура повітря становитиме +8…+10° вночі та +21…+23° вдень. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7−12 м/с, під час грози — шквал 15−20 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів, мінлива хмарність. Термометри вночі покажуть +14…+16°, вдень — +26…+28°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі також передбачає мінливу хмарність та відсутність опадів. Вночі температура повітря становитиме +11…+13°, вдень — +25…+27°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові також буде без опадів, мінлива хмарність. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі +12…+14°, вдень — +24…+26°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 13 вересня буде без опадів вночі, вдень — дощ, можливі грози. Очікується температура повітря +10…+12° вночі та +24…+26° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 13 вересня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.