На Киевщине обнаружили тело судьи Печерского райсуда, фото: газета «Закон и Бизнес»

https://racurs.ua/n160034-smert-sudi-pecherskogo-raysuda-rassleduut-kak-umyshlennoe-ubiystvo-prokuratura.html

Ракурс

Уголовное производство по факту смерти судьи Печерского райсуда Киева начато по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Процессуальное руководство в этом уголовном производстве осуществляет Киевская областная прокуратура, ход расследования контролирует Офис генпрокурора. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что по предварительным данным следствия, инцидент произошел 11 сентября в селе Погребы Броварского района Киевской области.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия и назначен комплекс экспертиз, — отмечается в сообщении.

Также факт смерти судьи в селе Погребы подтверждает полиция Киевщины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой полиции.

На месте происшествия работали сотрудники Государственного бюро расследований, которые и будут проводить расследование данного уголовного производства, — отмечается в сообщении.

Напомним, «Ракурс» ранее сообщал эксклюзивные детали относительно обстоятельств смерти судьи Печерского райсуда. По информации источников «Ракурса», речь идет о судье Виталие Писанце, который ранее неоднократно продлевал аресты фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета — Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугар.