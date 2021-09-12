На Київщині виявили тіло судді Печерського райсуду, фото: газета «Закон і Бізнес»

https://racurs.ua/ua/n160034-smert-suddi-pecherskogo-raysudu-rozsliduut-yak-umysne-vbyvstvo-prokuratura.html

Ракурс

Кримінальне провадження за фактом смерті судді Печерського райсуду Києва розпочате за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснює Київська обласна прокуратура, хід розслідування контролює Офіс генпрокурора. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що за попередніми даними слідства, інцидент стався 11 вересня у селі Погреби Броварського району Київської області.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини події та призначено комплекс експертиз, — зазначається в повідомленні.

Також факт смерті судді в селі Погреби підтверджує поліція Київщини. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому прес-службою поліції.

На місці події працювали працівники Державного бюро розслідувань, які і будуть проводити розслідування даного кримінального провадження, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, «Ракурс» раніше повідомляв ексклюзивні деталі щодо обставин смерті судді Печерського райсуду. За інформацією джерел «Ракурсу», йдеться про суддю Віталія Писанця, який раніше неодноразово продовжував арешти фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета — Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.