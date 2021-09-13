Украинец якобы пытался попасть на оккупированный полуостров, фото: «Думская».

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Российские оккупанты заявляют о задержании в Крыму 24-летнего жителя Одесской области, который якобы пытался попасть на территорию полуострова.

В так называемом «пограничном управлении ФСБ по республике Крым» утверждают, что мужчина 5 сентября пытался попасть на полуостров за пределами пунктов пропуска, сообщает издание «Думская».

По словам оккупантов, задержание произошло в районе пункта пропуска «Армянск», у мужчины с собой были наличные, спортивная сумка с одеждой, палатка и туристические принадлежности.

Задержанный якобы рассказал, что хотел отдохнуть в Крыму, но поскольку потерял паспорт, то не мог легально попасть на полуостров.

Мужчину взяли под стражу, оккупанты возбудили в отношении него уголовное дело за «незаконное пересечение государственной границы».

Госпогранслужбе Украины не известно, действительно ли имел место такой случай, поскольку украинские пограничники не поддерживают никаких связей с оккупационным режимом. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко.

Поэтому действительно ли был такой случай, кого именно они, якобы, задержали, при каких обстоятельствах, мы сказать не можем, к тому же не стоит исключать, что украинцы, которые находятся на полуострове, могут быть заложниками оккупантов в их информационных войнах, — отметил Демченко.

Источник: «Думская», «Украинская правда»