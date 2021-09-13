Українець нібито намагався потрапити на окупований півострів, фото: «Думская».

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Російські окупанти заявляють про затримання в Криму 24-річного жителя Одеської області, який нібито намагався потрапити на територію півострова.

У так званому «прикордонному управлінні ФСБ по республіці Крим» стверджують, що чоловік 5 вересня намагався потрапити на півострів за межами пунктів пропуску, повідомляє видання «Думская».

За словами окупантів, затримання відбулося в районі пункту пропуску «Армянськ», у чоловіка з собою були готівка, спортивна сумка з одягом, намет і туристичні приналежності.

Затриманий нібито розповів, що хотів відпочити в Криму, але оскільки втратив паспорт, то не міг легально потрапити на півострів.

Чоловіка взято під варту, окупанти порушили щодо нього кримінальну справу за «незаконне перетинання державного кордону».

Держприкордонслужбі України не відомо, чи дійсно мав місце такий випадок, оскільки українські прикордонники не підтримують жодних зв’язків з окупаційним режимом. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка.

Тому чи дійсно був такий випадок, кого саме вони, начебто, затримали, при яких обставинах, ми сказати не можемо, до того ж не варто виключати, що українці, які перебувають на півострові, можуть бути заручниками окупантів в їхніх інформаційних війнах, — наголосив Демченко.

Джерело: «Думская», «Українська правда»