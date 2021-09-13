Илон Маск. Фото: РБК

https://racurs.ua/n160090-ilon-mask-zapustit-v-kosmos-turistov-kto-oni.html

Ракурс

Илон Маск, известный изобретатель и глава компании SpaceX, запустит в космос четырех счастливчиков.

SpaceX анонсировала трехдневную миссию Inspiration4, в рамках которой корабль отправит на орбиту четырех человек, они окажутся на околоземной орбите на три дня. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Среди четырех астронавтов будет лишь один миллиардер. Остальные трое членов экипажа были выбраны за свои заслуги перед обществом

29-летняя Хейли Арсено, работающая ассистентом врача в Мемфисе в больнице Святого Иуды, была выбрана за свою стойкость — она пережила рак костей и теперь ходит с протезом. Девушка станет первым человеком с протезом, который отправится в космос.

Другой член экипажа будущей миссии — 42-летний Крис Семброски — бывший ветеран ВВС США, который сейчас работает в авиации. Он был выбран после того, как сделал пожертвование в рамках сбора средств для больницы Святого Иуды. Его место символизирует «щедрость», а его роль будет заключаться в оказании помощи в управлении грузом на борту и связи с Землей.

Последнее место на борту получила Сиан Проктор — 51-летний профессор наук о земле, которая в 2009 году едва не стала астронавтом NASA. Она станет лишь четвертой афроамериканкой, отправившейся в космос.

Обучение экипажа длилось несколько месяцев и включало в себя тренировку на центрифуге, параболические полеты с ощущением невесомости и высокогорный снежный поход на гору Рейнир. Они провели время на базе SpaceX, хотя сам полет будет полностью автономным. В течение трех дней на орбите приборы проанализируют параметры сна, частоту сердечных сокращений, показатели крови и когнитивные способности астронавтов.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинский спутник дистанционного зондирования Земли отправят при помощи ракеты компании Илона Маска SpaceX. Спутник «Січ-2−30» запустят на орбиту уже в декабре. Космический аппарат предназначен для получения снимков поверхности Земли в оптическом и инфракрасном излучении.