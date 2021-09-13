Ілон Маск. Фото: РБК

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Ілон Маск, відомий винахідник і глава компанії SpaceX, запустить в космос чотирьох щасливчиків.

SpaceX анонсувала триденну місію Inspiration4, в межах якої корабель відправить на орбіту чотирьох осіб, вони пробудуть на навколоземній орбіті три дні. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Серед чотирьох астронавтів буде лише один мільярдер. Решта троє членів екіпажу були обрані за свої заслуги перед суспільством

29-річна Хейлі Арсено, що працює асистентом лікаря в Мемфісі в лікарні Святого Юди, була обрана за свою стійкість — вона пережила рак кісток і тепер ходить з протезом. Дівчина стане першою людиною з протезом, яка відправиться в космос.

Інший член екіпажу майбутньої місії — 42-річний Кріс Семброскі — колишній ветеран ВПС США, який зараз працює в авіації. Він був обраний після того, як зробив пожертву в рамках збору коштів для лікарні Святого Юди. Його місце символізує «щедрість», а його роль буде полягати в наданні допомоги в управлінні вантажем на борту і зв’язку з Землею.

Останнє місце на борту отримала Сіан Проктор — 51-річний професор наук про землю, яка у 2009 році ледь не стала астронавтом NASA. Вона стане лише четвертою афроамериканкою, що відправилася в космос.

Навчання екіпажу тривало кілька місяців і містило тренування на центрифузі, параболічні польоти з відчуттям невагомості та високогірний сніговий похід на гору Рейнір. Вони провели час на базі SpaceX, хоча сам політ буде повністю автономним. Протягом трьох днів на орбіті прилади проаналізують параметри сну, частоту серцевих скорочень, показники крові та когнітивні здібності астронавтів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український супутник дистанційного зондування Землі відправлять за допомогою ракети компанії Ілона Маска SpaceX. Супутник «Січ-2−30» запустять на орбіту вже в грудні. Космічний апарат призначений для отримання знімків поверхні Землі в оптичному і інфрачервоному випромінюванні.