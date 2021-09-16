Взрыв в Карпатах — пострадавшие в шоке, одной женщине ампутировали руку

https://racurs.ua/n160248-vzryv-v-karpatah-postradavshie-v-shoke-odnoy-jenschine-amputirovali-ruku.html

Ракурс

Взрыв в Карпатах унес жизни двух туристов, еще четыре человека получили травмы. Пострадавших госпитализировали в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу. Сейчас одна женщина находится на операции. Состояние остальных пострадавших путешественников — шоковое.

У них взрывные травмы различного генеза. Одна из них имеет перелом, кажется, плечевой кости, а у других — просто многочисленные взрывные травмы на теле. Состояние пациентов — средней тяжести, но пока шоковое, осуществляем противошоковую терапию, — цитирует «Суспільне» меддиректора больницы Андрея Яворского.

Медик добавил, что детей не госпитализировали.

Глава управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий сообщил, что туристы были родом из Коломыйщины, среди них был один иностранец (гражданин Великобритании). Травмированных спасатели несли на носилках пять километров. Погибшие — двое мужчин, среди травмированных — женщины. Одна из них находится в тяжелом состоянии, еще одна имеет легкие повреждения, двое — среднего состояния тяжести. Одной женщине ампутировали руку, пишет местное издание «Галка».

Событие происходило в месте боевых действий, так называемого «Брусиловского прорыва» Первой мировой войны и линии Арпада во время боевых действий Второй мировой войны. Возможно было нахождение взрывоопасных предметов, — сказал Чернецкий.

Также в ГСЧС рассказали, как предоставлялась первая медицинская помощь пострадавшим.

Надо отдать должное тем людям, которые были на месте. Они смогли четко сообщить что и где случилось и оказать первую помощь. Местные привезли медикаменты. Были остановлены кровотечения. Помощь домедицинская предоставлялась людям профессионально, на том месте, где они получили поражения, — отметил капитан ГСЧС Тарас Бринда.

По словам Бринды, люди остановились в долине на ночевку. Они сообщили, что развели костер на месте, где уже догорал ранее существовавший огонь. Однако спустя несколько часов раздался взрыв.

Напомним, в результате взрыва в Карпатах в ночь на 16 сентября два человека погибли, четыре получили травмы. По информации полиции, на месте отдыха туристы поставили палатки и начали разводить костер.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Источник: «Суспільне», «Галка»