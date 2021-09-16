Вибух у Карпатах — загинули чоловіки, одній жінці ампутували руку

https://racurs.ua/ua/n160248-vybuh-u-karpatah-poterpili-u-shokovomu-stani-odniy-jinci-amputuvaly-ruku.html

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Вибух у Карпатах забрав життя двох туристів, ще четверо осіб дістали травми. Потерпілих госпіталізували в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню. Зараз одна жінка перебуває на операції. Стан інших постраждалих мандрівників — шоковий.

У них вибухові травми різного генезу. Одна з них має перелом, здається, плечової кістки, а в інших — просто численні вибухові травми на тілі. Стан пацієнтів — середньої важкості, але поки шоковий, здійснюємо протишокову терапію, — цитує «Суспільне» медичного директора закладу Андрія Яворського.

Медик додав, що дітей не госпіталізовували.

Очільник управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Володимир Чернецький повідомив, що туристи були родом з Коломийщини, серед них був один іноземець (громадянин Великої Британії). Травмованих рятувальники несли на ношах п’ять кілометрів. Загиблі — двоє чоловіків, серед травмованих — жінки. Одна з них перебуває у важкому стані, ще одна має легкі ураження, двоє - середнього стану важкості. Одній жінці ампутувало руку, пише місцеве видання «Галка».

Подія відбувалася в місці бойових дій, так званого «Брусиловського прориву» Першої світової війни і лінія Арпада під час бойових дій Другої світової війни. Можливо було знаходження вибухонебезпечних предметів, — сказав Чернецький.

Також у ДСНС розповіли, як надавалася перша медична допомога потерпілим.

Треба віддати належне тим людям, котрі були на місці. Вони змогли чітко повідомити що і де сталося і надати першу допомогу. Місцеві привезли медикаменти. Були зупинені кровотечі. Допомога домедична надавалася людям фахово, на тому місці, де вони отримали ураження, — зазначив капітан ДСНС Тарас Бринда.

За словами Бринди, люди зупинилися на полонині ночувати. Вони повідомили, що розклали вогнище на місці, де вже догорав раніше існуючий вогонь. Проте через кілька годин пролунав вибух.

Нагадаємо, внаслідок вибуху у Карпатах у ніч на 16 вересня двоє осіб загинули, четверо дістали травми. За інформацією поліції, на місці відпочинку туристи поставили намети та почали розводити багаття.

Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Джерело: «Суспільне», «Галка»