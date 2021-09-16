Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Украине. Фото: flickr.com

Бабьему лету в Украине помешают дожди — погода на 17 сентября (КАРТА)

16 сен 2021, 15:55
999

Погода в Украине 17 сентября будет преобладать малооблачная и облачная. Несмотря на это, в некоторых областях все же ожидаются дожди.

Погода в ближайшие сутки преимущественно будет находиться под влиянием антициклона, то есть будет в основном солнечной, спокойной и относительно теплой. Кратковременные дожди и сильные ливни обещают в части северных и западных областей. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха в Европе 17 сентября, данные: Gismeteo

Осадки в Европе 17 сентября, данные: Gismeteo

Погода в Киеве 17 сентября будет дождливой. Ночью температуру воздуха прогнозируют 13−14° тепла, а днем воздух прогреется до 16−17° выше нуля. Скорость ветра прогнозируют 3−8 м/с.

Погода в Киеве 17 сентября, данные: Gismeteo

Погода в Харькове в последний рабочий день недели прогнозируется со слабой облачностью. Столбики термометров ночью опустятся до 6−13° тепла, а днем поднимутся до 15−20° с отметкой плюс. Скорость ветра ожидается 1−5 м/с.

Погода в Харькове 17 сентября, данные: Gismeteo

Погода в Одессе завтра будет с переменной облачностью и небольшим дождем. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 16−17° тепла, а днем обещают 20−22° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−14 м/с.

Погода в Одессе 17 сентября, данные: Gismeteo

Погодные условия во Львове в пятницу могут принести кратковременные дожди. Столбики термометров ночью покажут 16−18° тепла, а днем обещают 16−20° тепла. Скорость ветра составит 2−10 м/с.

Погода во Львове 17 сентября, данные: Gismeteo

Кроме того, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что 17 сентября в западных областях грозы, а днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях и в Карпатах ожидаются сильные ливни.

Геомагнитная обстановка в Украине 17 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.


Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, синоптики обещали, что 16 сентября погода в Украине 16 сентября будет находиться под влиянием антициклона, то есть будет в основном солнечной, спокойной и относительно теплой. Осадки прогнозировались лишь на крайнем западе страны.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров