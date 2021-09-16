Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 17 сентября будет преобладать малооблачная и облачная. Несмотря на это, в некоторых областях все же ожидаются дожди.

Погода в ближайшие сутки преимущественно будет находиться под влиянием антициклона, то есть будет в основном солнечной, спокойной и относительно теплой. Кратковременные дожди и сильные ливни обещают в части северных и западных областей. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 17 сентября будет дождливой. Ночью температуру воздуха прогнозируют 13−14° тепла, а днем воздух прогреется до 16−17° выше нуля. Скорость ветра прогнозируют 3−8 м/с.

Погода в Харькове в последний рабочий день недели прогнозируется со слабой облачностью. Столбики термометров ночью опустятся до 6−13° тепла, а днем поднимутся до 15−20° с отметкой плюс. Скорость ветра ожидается 1−5 м/с.

Погода в Одессе завтра будет с переменной облачностью и небольшим дождем. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 16−17° тепла, а днем обещают 20−22° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−14 м/с.

Погодные условия во Львове в пятницу могут принести кратковременные дожди. Столбики термометров ночью покажут 16−18° тепла, а днем обещают 16−20° тепла. Скорость ветра составит 2−10 м/с.

Кроме того, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что 17 сентября в западных областях грозы, а днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях и в Карпатах ожидаются сильные ливни.

Геомагнитная обстановка в Украине 17 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 16 сентября погода в Украине 16 сентября будет находиться под влиянием антициклона, то есть будет в основном солнечной, спокойной и относительно теплой. Осадки прогнозировались лишь на крайнем западе страны.