Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 17 вересня переважатиме малохмарна та хмарна. Попри це в деяких областях все ж очікуються дощі.

Погода найближчої доби переважно перебуватиме під впливом антициклону, тобто буде здебільшого сонячною, спокійною, та відносно теплою. Короткочасні дощі та сильні зливи обіцяють у частині північних та західних областей. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 17 вересня буде дощовою. Вночі температуру повітря прогнозують 13−14° тепла, а вдень повітря прогріється до 16−17° вище нуля. Швидкість вітру прогнозують 3−8 м/с.

Погода в Харкові в останній робочий день тижня прогнозується зі слабкою хмарністю. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 6−13° тепла, а вдень піднімуться до 15−20° із позначкою плюс. Швидкість вітру очікується 1−5 м/с.

Погода в Одесі завтра буде з мінливою хмарністю та невеликим дощем. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 16−17° тепла, а вдень обіцяють 20−22° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−14 м/с.

Погодні умови у Львові в п’ятницю можуть принести короткочасні дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 16−18° тепла, а вдень обіцяють 16−20° тепла. Швидкість вітру складе 2−10 м/с.

Крім того, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили, що 17 вересня у західних областях грози, а вдень в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Рівненській областях та в Карпатах очікуються сильні зливи.

Геомагнітна обстановка в Україні 17 вересня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 16 вересня погода в Україні 16 вересня перебуватиме під впливом антициклону, тобто буде здебільшого сонячною, спокійною, та відносно теплою. Опади прогнозувалися лише на крайньому заході країни.