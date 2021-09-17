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Умерла украинка, которая упала со скалы, делая селфи. Фото: silikon-mag

Умерла украинка, которая упала со скалы, делая селфи

17 сен 2021, 18:47
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Туристка из Украины, которая упала в пропасть на испанском курорте, скончалась в больнице. Ранее ее госпитализировали с серьезными травмами.

Инцидент произошел 14 сентября. 26-летняя украинка сорвалась в море с высоты около 30 м. О смерти женщины сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.


Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончалась в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне оказывает необходимую помощь родным погибшей, — рассказали в МИД.

Напомним, ранее мы сообщали, что туристка из Украины упала в пропасть, делая селфи в Испании. Женщина пыталась сделать эффектное фото на перилах «Балкона Средиземноморья» в городе Бенидорм. Она потеряла равновесие и упала.

Источник: Ракурс


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