Умерла украинка, которая упала со скалы, делая селфи. Фото: silikon-mag

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Ракурс

Туристка из Украины, которая упала в пропасть на испанском курорте, скончалась в больнице. Ранее ее госпитализировали с серьезными травмами.

Инцидент произошел 14 сентября. 26-летняя украинка сорвалась в море с высоты около 30 м. О смерти женщины сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончалась в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне оказывает необходимую помощь родным погибшей, — рассказали в МИД.

Напомним, ранее мы сообщали, что туристка из Украины упала в пропасть, делая селфи в Испании. Женщина пыталась сделать эффектное фото на перилах «Балкона Средиземноморья» в городе Бенидорм. Она потеряла равновесие и упала.