Померла українка, яка впала зі скелі, роблячи селфі. Фото: silikon-mag

https://racurs.ua/ua/n160343-pomerla-ukrayinka-yaka-vpala-zi-skeli-roblyachy-selfi.html

Ракурс

Туристка з України, яка упала у прірву на іспанському курорті, померла в лікарні. Раніше її госпіталізували з серйозними травмами.

Інцидент стався 14 вересня. 26-річна українка зірвалася у море з висоти близько 30 м. Про смерть жінки повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Громадянка була госпіталізована, але від отриманих множинних травм згодом померла в лікарні. Генеральне консульство України в Барселоні надає необхідну допомогу рідним загиблої, — розповіли в МЗС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що туристка з України звалилася у прірву, роблячи селфі в Іспанії. Жінка намагалася зробити ефектне фото на бильцях «Балкону Середземномор’я» в місті Бенідорм. Вона втратила рівновагу та впала.