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Ракурс
Нова “серія РНБО” - Данілов вийшов до ЗМІ

Нова «серія РНБО» — Данілов вийшов до ЗМІ (ТРАНСЛЯЦІЯ)

17 вер 2021, 18:40
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Рада національної безпеки й оборони (РНБО) провела 17 вересня чергове засідання.

Розповісти про результати розгляду питань порядку денного до ЗМІ вийшов секретар РНБО Олексій Данілов. Це перше засідання РНБО у вересні.

На конференції YES Brainstorming 11 вересня Данілов анонсував, що наступний кейс, який буде розглядати Рада нацбезпеки — так звані «банкопади» в Україні.

Він тоді додав, що зловживання Ігоря Коломойського з «ПриватБанком» не були б можливими без спільників у Національному банку України (НБУ), оскільки регулятор мав би контролювати всі махінації. Данілов заявив, що «спільники Коломойського досі працюють на своїх посадах».


У серпні під санкції РНБО потрапили народний депутат Андрій Деркач, проросійський блогер Анатолій Шарій, його дружина Ольга і засновник інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва та афілійовані з ним фізичних осіб, а також кілька компаній, які володіють медійними ресурсами.

У середині липня РНБО підтримала запровадження санкції проти дев’яти осіб із санкційного списку США.

Джерело: Ракурс


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