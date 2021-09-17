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Ракурс
Новая "серия СНБО" — Данилов вышел к СМИ

Новая «серия СНБО» — Данилов вышел к СМИ (ТРАНСЛЯЦИЯ)

17 сен 2021, 18:40
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) провел 17 сентября очередное заседание.

Рассказать о результатах рассмотрения вопросов повестки дня к СМИ вышел секретарь СНБО Алексей Данилов. Это первое заседание СНБО в сентябре.

На конференции YES Brainstorming 11 сентября Данилов анонсировал, что следующий кейс, который будет рассматривать Совет нацбезопасности — «банкопад» в Украине.

Он тогда добавил, что злоупотребления Игоря Коломойского с «ПриватБанком» не были бы возможными без сообщников в Национальном банке Украины (НБУ), поскольку регулятор должен контролировать все махинации. Данилов заявил, что «сообщники Коломойского до сих пор работают на своих должностях».


В августе под санкции СНБО попали народный депутат Андрей Деркач, пророссийский блогер Анатолий Шарий, его жена Ольга и основатель интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва, аффилированные с ним физических лиц, а также несколько компаний, которые владеют медийными ресурсами.

В середине июля СНБО поддержал введение санкций против девяти человек из санкционного списка США.

Источник: Ракурс


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