18 сентября — какой церковный праздник и чей день ангелаhttps://racurs.ua/n160348-18-sentyabrya-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-i-chey-den-angela.htmlРакурс
18 сентября церковный праздник памяти пророка Захарии и святой Елизаветы — родителей Иоанна Предтечи.
Захария и Елизавета долгое время оставались бездетными. Однажды к пророку явился архангел Гавриил и возвестил, что вскоре у него родится сын, которому суждено приготовить людей к пришествию Спасителя. Захария усомнился в этих словах, за что был наказан немотой.
Дар речи вернулся к пророку только тогда, когда настало время дать имя мальчику. По внушению Святого Духа супруги назвали мальчика Иоанном. После чего Захария стал пророчествовать о своем сыне как о Предтече Господа.
Когда царь Ирод, узнав от волхвов о рождении Царя Иудейского, повелел убить всех младенцев, солдаты ворвались в храм к Захарии прямо во время богослужения и потребовали отдать сына. Отец отказался и был убит.
Ребенка спасла Елизавета, которая убежала в пустыню. Она умерла спустя 40 дней после супруга, а сам святой пребывал в пустыне до своего явления израильскому народу.
День ангела отмечают Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Захар, Максим, Раиса и Федор.
День в истории:
- в 1502 году Христофор Колумб во время своего четвертого плавания в Новый Свет высадился на берегу Коста-Рики;
- в 1793 году президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия;
- в 1851 году вышел в свет первый номер The New York Times ценой в два цента;
- в 1918 году был основан Одесский национальный политехнический университет;
- в 1947 году было создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ) — агентство Федерального правительства Соединенных Штатов Америки.