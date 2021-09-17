18 сентября – какой церковный праздник и чей день ангела. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n160348-18-sentyabrya-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-i-chey-den-angela.html

Ракурс

18 сентября церковный праздник памяти пророка Захарии и святой Елизаветы — родителей Иоанна Предтечи.

Захария и Елизавета долгое время оставались бездетными. Однажды к пророку явился архангел Гавриил и возвестил, что вскоре у него родится сын, которому суждено приготовить людей к пришествию Спасителя. Захария усомнился в этих словах, за что был наказан немотой.

Дар речи вернулся к пророку только тогда, когда настало время дать имя мальчику. По внушению Святого Духа супруги назвали мальчика Иоанном. После чего Захария стал пророчествовать о своем сыне как о Предтече Господа.

Когда царь Ирод, узнав от волхвов о рождении Царя Иудейского, повелел убить всех младенцев, солдаты ворвались в храм к Захарии прямо во время богослужения и потребовали отдать сына. Отец отказался и был убит.

Ребенка спасла Елизавета, которая убежала в пустыню. Она умерла спустя 40 дней после супруга, а сам святой пребывал в пустыне до своего явления израильскому народу.

День ангела отмечают Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Захар, Максим, Раиса и Федор.

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