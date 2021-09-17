18 вересня – яке церковне свято і чий день ангела. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n160348-18-veresnya-yake-cerkovne-svyato-i-chyy-den-angela.html

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18 вересня церковне свято пам’яті пророка Захарії та святої Єлизавети — батьків Івана Предтечі.

Захарія та Єлизавета довгий час залишалися бездітними. Одного разу до пророка явився архангел Гавриїл та сповістив, що незабаром у нього народиться син, якому судилося приготувати людей до пришестя Спасителя. Захарія засумнівався в цих словах, за що був покараний німотою.

Дар мови повернувся до пророка тільки тоді, коли настав час дати ім’я хлопчикові. За навіюванням Святого Духа подружжя назвало хлопчика Іваном. Після чого Захарія став пророкувати про свого сина як про Предтечу Господа.

Коли цар Ірод, довідавшись від волхвів про народження Царя Іудейського, наказав убити всіх немовлят, солдати увірвалися в храм до Захарії прямо під час богослужіння і вимагали віддати сина. Батько відмовився і був убитий.

Дитину врятувала Єлисавета, яка втекла в пустелю. Вона померла через 40 днів після чоловіка, а сам святий перебував в пустелі до своєї появи перед ізраїльським народом.

День ангела святкують Афанасій, Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Максим, Раїса та Федір.​

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