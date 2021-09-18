Роботизированная рука. Фото: Tech Xplore

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Ракурс

«Третью руку» для человека создала группа японских исследователей. Разработка ученых Токийского университета и Национального института передовой промышленной науки и технологий может облегчить ручной труд.

Разработка предназначена для расширения возможностей человеческого тела — искусственная конечность может захватывать предметы на расстоянии до 250 миллиметров. Об этом сообщает Tech Xplore.

Новая роботизированная рука AugLimb отличается компактностью. Устройство может складываться, что позволит выполнять обычные движения руками без усилий. Также рука обладает малым весом, благодаря чему ее смогут использовать дети, а также пожилые люди.

В разложенном состоянии роботизированная рука в два с половиной раза длиннее предплечья среднестатистического человека. Конструкция манипулятора имеет семь степеней свободы, что позволяет использовать AugLimb в различных сферах деятельности. Детали были изготовлены на обычном 3D-принтере.

Исследователи отмечают, что AugLimb может облегчить выполнение работы, требующей частых манипуляций. Создатели искусственной руки считают, что их устройство может быть полезным в медицине, на производстве и в быту.

Сейчас прототип руки тестируют. Управление AugLimb происходит вручную, но разработчики изучают альтернативные способы контроля. Так, для управления роботизированной рукой планируют применить методы электроэнцефалографии, которые позволят манипулятору считывать определенные сигналы мозга.

Напомним, ранее мы сообщали, что роботы-полицейские начали охранять общественный порядок на улицах Сингапура. Роботы Xavier будут работать в толпе в центре Сингапура, чтобы пресекать ряд правонарушений.

Источник: Tech Xplore