Роботизована рука. Фото: Tech Xplore

https://racurs.ua/ua/n160369-tretu-ruku-dlya-ludyny-stvoryly-yaponci-foto-video.html

Ракурс

«Третю руку» для людини створила група японських дослідників. Розробка вчених Токійського університету й Національного інституту передової промислової науки й технологій може полегшити ручну працю.

Розробка призначена для розширення можливостей людського тіла — штучна кінцівка може захоплювати предмети на відстані до 250 міліметрів. Про це повідомляє Tech Xplore.

Нова роботизована рука AugLimb відрізняється компактністю. Пристрій може складатися, що дозволить виконувати звичайні рухи руками без зусиль. Також рука має малу вагу, завдяки чому її зможуть використовувати діти, а також люди похилого віку.

У розкладеному стані роботизована рука у два з половиною рази довша за передпліччя середньостатистичної людини. Конструкція маніпулятора має сім ступенів свободи, що дозволяє використовувати AugLimb в різних сферах діяльності. Деталі були виготовлені на звичайному 3D-принтері.

Дослідники зазначають, що AugLimb може полегшити виконання роботи, що вимагає частих маніпуляцій. Творці штучної руки вважають, що їхній пристрій може бути корисним у медицині, на виробництві й у побуті.

Зараз прототип руки тестують. Управління AugLimb відбувається вручну, але розробники вивчають альтернативні способи контролю. Так, для управління роботизованою рукою планують застосувати методи електроенцефалографії, які дозволять маніпулятору зчитувати певні сигнали мозку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що роботи-поліцейські почали охороняти громадський порядок на вулицях Сінгапуру. Роботи Xavier працюватимуть у натовпі в центрі Сінгапуру, щоби припиняти низку правопорушень.

Джерело: Tech Xplore