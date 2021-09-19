20 сентября чествуют преподобного Луку, фото:

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Ракурс

20 сентября православная церковь чтит преподобного Луку Глубокоречинского из Каппадокии (современная Турция) в X веке.

С 975 года Лука стал третьим игуменом Спасовой обители, прозванной в народе «Глубокие реки», расположенной неподалеку от Константинополя.

Первым святым игуменом этой обители преподобный Василий (умер в начале IX века, греческая церковь его чтит 1 июля), второй игумен — преподобный Игнатий (около 963−975 годов, его память почитают 27 сентября).

Обитель славилась особенно строгой подвижнической жизнью обитателей монастыря. Преподобный Лука выделялся среди других особой набожностью и справедливостью.

Скончался преподобный в конце Х века.

В народе этот день отмечали Луков день. Традиционно в этот день осуществлялся сбор урожая репчатого лука и плетение из него кос для дальнейшего хранения. В народе считалось, что в этот день обязательно нужно съесть лук, чтобы быть здоровым и сильным.

Народные приметы: